Rıdvan Dilmen: Galatasaray’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beraberlik kadar Galatasaray taraftarını üzen sakatlıklar, ilk yarının sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in elini konulu bağladı. Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında Galatasaray’ın yaşadığı sakatlıklar hakkında konuştu. Galatasaray’ın başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmeyeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, üç futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Schalke maçına hazır olması dileğinde bulundu.

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Rıdvan Dilmen, ilk yarıda Galatasaray’ın yaşadığı sakatlıklar ile ilgili “Galatasaray’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Hakikaten o durumda Fatih Terim… Fatih Terim ‘Şapkadan çıkacak hayvan kalmadı’ demişti ya, öyle yine gerçekten… Galatasaray’da 3 oyuncu adale sakatlığı nedeniyle çıktı. Yorgunluk oldu demek ki, bir sıkıntı oldu. Dua edelim ki çıkan oyuncular risk almamak adına çıkmıştır ki, Schalke maçına yetişir. Yenerse gruptan çıkma şansı çok artar çünkü” dedi.

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Galatasaray’ın beraberlik golünü atan Eren Derdiyok’u da öven Rıdvan Dilmen “Eren Derdiyok müthiş bir santrfor golü attı. Önemli oyuncu farklı bir şey… Önemli oyuncu bence Eren Derdiyok’tur. Hiç dert vermiyor kulübüne, yedekten gelip gol atıyor sonra yine yedek. Önemli bir değer olarak görüyorum ben Eren Derdiyok’u” ifadelerini kullandı.