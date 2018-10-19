SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Flaş Kaşıkçı açıklaması: Arbedede öldü
Rıdvan Dilmen: Galatasaray’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez
Galatasaray

Rıdvan Dilmen: Galatasaray’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez

Galatasaray Bursaspor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmeyeceğini söyledi. Rıdvan Dilmen, Bursaspor maçının ilk yarısında sakatlanan üç Galatasaray futbolcusunun Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesi temennisinde bulundu.

19 Ekim 2018 23:59

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beraberlik kadar Galatasaray taraftarını üzen sakatlıklar, ilk yarının sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in elini konulu bağladı. Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında Galatasaray’ın yaşadığı sakatlıklar hakkında konuştu. Galatasaray’ın başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmeyeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, üç futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Schalke maçına hazır olması dileğinde bulundu.

19 Ekim 2018 Eren Derdiyok gol sevincinin anlamını açıkladı! Galatasaray'ın 30 yaşındaki forveti Eren Derdiyok, Bursaspor maçında attığı golden sonraki sevincinin ne anlama geldiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen, ilk yarıda Galatasaray’ın yaşadığı sakatlıklar ile ilgili “Galatasaray’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Hakikaten o durumda Fatih Terim… Fatih Terim ‘Şapkadan çıkacak hayvan kalmadı’ demişti ya, öyle yine gerçekten… Galatasaray’da 3 oyuncu adale sakatlığı nedeniyle çıktı. Yorgunluk oldu demek ki, bir sıkıntı oldu. Dua edelim ki çıkan oyuncular risk almamak adına çıkmıştır ki, Schalke maçına yetişir. Yenerse gruptan çıkma şansı çok artar çünkü” dedi.

19 Ekim 2018 Fatih Terim`den taraftara rica: `Bazı genç oyuncular top almak istemiyor` Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın beraberlik golünü atan Eren Derdiyok’u da öven Rıdvan Dilmen “Eren Derdiyok müthiş bir santrfor golü attı. Önemli oyuncu farklı bir şey… Önemli oyuncu bence Eren Derdiyok’tur. Hiç dert vermiyor kulübüne, yedekten gelip gol atıyor sonra yine yedek. Önemli bir değer olarak görüyorum ben Eren Derdiyok’u” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:50 | 20 Ekim 2018
galatasaray rıdvan dilmen
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 20:30
1
-
1
Bursaspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 13:30
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Göztepe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 21.10.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş