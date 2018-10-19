Puan durumu: Galatasaray 16 maç sonra evinde “sakata geldi”

Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftasında Galatsaray Bursaspor’u ağırladı. Galatasaray’da maçın ilk yarısında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıktı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde şok yaşayan Galatasaray bir şokta rakibi Bursaspor’dan geldi ve Galatasaray 16 maçın ardından ilk kez evinde puan kaybetti. Berabere kalan Galatasaray puan durumunu kaça çıkardı? İşte, güncel Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

20 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

21 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)