Mustafa Denizli: Arda’ya ‘Türkiye’ye tatile bile gelme’ dedim

Geçtiğimiz haftalarda Kasımpaşa’nın başına geçen Mustafa Denizli, TGRT Haber’de yayınlanan Maç Yeni Başlıyor programında Arda Turan’la ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

‘Başımızın üzerinde yeri var’

Nobre’nin benimle ilgili ‘Çalıştığım en iyi teknik adam’ demesinin en önemli nedeni; bana güvenmesi ve adil karar verdiğime inanması. Sportif direktör, unvan olarak teknik adamın üzerinde görülen bir unvan. Bu teknik adamın üzerindeki unvan, taşıyan ki tecrübesiyle, bilgisiyle, tespitleriyle benden daha iyi durumda olabilir mi! Eğer olursa zaten başımızın üzerinde yeri var.

‘Yıllarca o yarışın içerisinde olmuş birisiyim’

Biz ligde diğer takımların rakibi olmak pozisyonundayız. Yani diğerleri, şampiyonluk yaşamış takımlar, biz onlara rakip olabilirsek zaten olağanüstü bir başarı yakalamış oluruz. Fakat, şampiyonluk kelimesi işin içine girdiği zaman bu müthiş bir baskı yaratır. Bu manada biz önümüzdeki diğer takımların biraz gerisindeyiz. Telafi edilmeyecek bir durum mu, asla değil. Ben yıllarca o yarışın içinde olmuş birisiyim.

‘Türkiye’ye tatile bile gelme dedim’

Arda Turan’ın yüzüne de söyledim, ‘Türkiye’ye tatile bile gelme’ dedim. Arda bir değerdir. Ona en büyük dersi kendisi verir. Cenk de Türkiye’ye gelmesin. Kariyeri gerileyecekse gelmesin.