MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Bursaspor özet! Galatasaray’a şok üstüne şok yaşadı!

Süper Ligi 9. hafta açılış maçında Galatasaray Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. 23 maçtır evinde kaybetmeyen Galatasaray Bursaspor ile berabere kalarak bu rakamı 24’e çıkarmayı başardı. 0. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Serdar Aziz yerini Maicon'a braktı. Değişikliğin 1 dakika sonrasında Galatasaray'da bir zorunlu değişiklilik daha! Bu kez Feghouli yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. İlk yarının son dakikalarında 42. dakikada Galatasaray'da son değişiklik de çok erken ve değişiklik nedeniyle geliyor! Fernando yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Böylece ilk yarı bitmeden Galatasaray tüm değişiklik haklarını kullandı. 61. dakikada sol kanattan hızla içeri sokulan Allano Lima, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Ozan Kabak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunu Muslera çıkardı. Aytaç dönen topu tamamladı ve Bursaspor'u öne geçirdi. Galatasaray ise aradığı golü 77. dakikada Eren Derdiyok ile buldu. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda ortaladı, kale önünde Chedjou’nun ayağından önce kafayı sokan Eren Derdiyok topu ağlara yolladı. İşte, Galatasaray Bursaspor maç özeti…

GALATASARAY BURSASPOR ÖZET İZLE

GALATASARAY’DA ŞOK SAKATLIKLAR

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasında Bursaspor ile oynadığı maçın henüz 40 dakikası dolarken üç yıldız sakatlık yaşadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile oynayacağı kritik maç öncesi Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando sakatlık yaşayarak sahayı terk etti. Karşılaşmada henüz 21. dakika oynanırken önce iki yıldızını kenara almak zorunda kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 42. dakikada ise Fernando'yu oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi maçı öncesi keyfini kaçıran bu durum sonrası tecrübeli teknik adamın Bursaspor maçında taktik hamlesi 42. dakikada doldu.

Karşılamada 14. dakika oynanırken Sofiane Feghouli, kendisini bir anda yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından saha kenarına alınan Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından yeniden oyuna döndü. Ancak sekerek oyuna devam eden Sofiane Feghouli, kendisini bir süre denedi. Bu arada 20. dakikada bu kez Serdar Aziz sakatlandı. Maçın 18. dakikasında kendisini yere bırakan Serdar Aziz, maça devam edemedi. 20. dakikada oyundan çıkan Serdar Aziz'in yerine Maicon oyuna dahil oldu.

Serdar Aziz'in yerini Maicon'a bırakmasının ardından bu kez Sofiane Feghouli değişiklik istedi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Sofiane Feghouli, 21. dakikada yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray yedek kulübesi yine hareketlendi. Kasığını tutarak yedek kulübesinden değişiklik isteyen Fernando, oyundan alınmak zorunda kaldı. Fatih Terim, önce Ryan Donk'u oyuna almayı düşünürken son anda bu kararından vazgeçti. Fatih Terim, Fernando'nun yerine Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.

Üç sakatlığın da darbeye bağlı olmaması, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke maçı öncesi teknik heyeti endişeye düşürdü.