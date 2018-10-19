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LeBron James gala gecesinde yıkıldı
NBA

LeBron James gala gecesinde yıkıldı

Los Angeles Lakers ile ilk resmi maçına çıkan Lebron'un yüzü gülmedi. Portland deplasmanında sezonu açan Lakers, 128-119 kaybetti ve sezona kötü başladı.

19 Ekim 2018 08:55

İlk yarıda 12’de 0 üçlük atarak çok kötü bir dış atış performansı ortaya koyan Los angeles ekibinde LeBron 18’i ilk yarıda olmak üzere 26 sayı attı. Yıldız isim, ayrıca 12 ribaunt ve 6 asiste de imza attı. Lakers’ta Josh Hart 20 sayı atarken, Kuzma 15 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Rakibine karşı üstüste 16. kez kazanan Portland’da ise Lillard 28, Stasuskas 24, McCollum 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. İşte LeBron James’in ilk maç performansı:

37 dakika

26 sayı

12 ribaund

6 asist

6 top kaybı

9/16 şut isabeti

Son güncelleme 08:57 | 19 Ekim 2018
LeBron James NBA
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