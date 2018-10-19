LeBron James gala gecesinde yıkıldı

İlk yarıda 12’de 0 üçlük atarak çok kötü bir dış atış performansı ortaya koyan Los angeles ekibinde LeBron 18’i ilk yarıda olmak üzere 26 sayı attı. Yıldız isim, ayrıca 12 ribaunt ve 6 asiste de imza attı. Lakers’ta Josh Hart 20 sayı atarken, Kuzma 15 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Rakibine karşı üstüste 16. kez kazanan Portland’da ise Lillard 28, Stasuskas 24, McCollum 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. İşte LeBron James’in ilk maç performansı:

37 dakika

26 sayı

12 ribaund

6 asist

6 top kaybı

9/16 şut isabeti