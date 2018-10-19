CANLI YAYIN: Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle! GS Bursa maçında heyecanlı anlar…

Galatasaray Bursaspor Süper Lig 9. haftanın ilk maçında karşı karşıya geliyor. 99. kez birbirlerine rakip olacak iki köklü ekip Galatasaray’ın 23. maçtır yenilgi yüzü görmediği Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Ligin geride kalan 8 haftasın topladığı 18 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray hafta içinde oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde zorlu haftayı kayıpsız kapatarak liderlik koltuğunu korumak istiyor. Yeni sezona iddialı başlayan fakat henüz istediği çıkışı gerçekleştiremeyen Bursaspor ise favori Galatasaray deplasmanda yenerek sürpriz yaşatmak istiyor. Saat 20:00’de başlayacağı açıklanan fakat geçtiğimiz günlerde başlayış saati değiştirilen Galatasaray Bursaspor maçı 20:30’da “santra” diyecek. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler için aşağıda; Galatasaray Bursa canlı izle bağlantısı bulunuyor.

GALATASARAY BURSASPOR CANLI İZLE

GALATASARAY BURSA CANLI ANLATIM

Bursaspor maça baskıyla başladı. Galatasaray ilk dakika itibariyle kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. Maç oldukça tempolu başladı. Her iki ekip de hücum ağırlıklı bir futbolla sahada. Top sürekli iki yarı saha arasında gidip geliyor. Bursaspor ilk bölümde daha çok sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor. İstekli başlayan iki takımda savunmalar da oldukça dikkatli görünüyor. Bu nedenle her iki ekip de rakip ceza sahası çevresinde boşluk bulmakta zorlanıyor. İlk 10 dakikada Galatasaray’da Ozan Kabak bu ana dek savunmanın en başarılı ismi olarak görünüyor. Genç oyuncu çok sayıda topu kesti ve Bursaspor ataklarına izin vermedi.

GALATASARAY BURSASPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan.

Bursaspor: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Yusuf, Tunay, Sakho

GALATASARAY EVİNDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.

Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.