İşte Ali Koç’un locasında yaşananlar! SÖZCÜ oradaydı…

BAŞKAN Ali Koç, çok ses getiren açıklamalarının satır aralarında Fenerbahçeli futbolcuların ‘takım olma' konusunda eksikliğini dile getirmişti. Gruplaşmalardan şikâyet eden Koç, bunu değiştirmeyi kendilerine görev edindiklerine işaret etmişti. SÖZCÜ, takımdaki birlik ortamı sağlama çalışmalarını yerinde gözlemledi. Muhabirimiz Sercan Hamzaoğlu, EuroLig'de önceki gün oynanan Fenerbahçe-Khimki sınavını sarı-lacivertli futbolcularla yan yana localarda izledi. Yöneticilerin, futbolculara yaklaşımına tanık oldu. İşte yaşananlar…

KOÇ’TAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

Basketbola yakınlık duyan futbolcular, daha önce de programları el verdiği ölçüde Fenerbahçe'nin EuroLig maçlarına geliyordu. Yönetimin locasında ya da saha içindeki koltuklarda maçları seyreden sarı-lacivertli futbolcular, bu kez farklı bir yerdeydi. Başkan Ali Koç, 7 futbolcuyu bizzat ailesinin locasında ağırladı. Hasan Ali, Berke, Ayew, Jailson, Mehmet Ekici, Alper ve Frey'i loca girişinde karşılayan Koç, tek tek ailesini tanıttı. Bir süre sohbet ettiği futbolculara Ali Koç, Fenerbahçe'nin bir futbol kulübünden çok öte olduğunu, onlarca branşta binlerce sporcuya ev sahipliği yaptığını söyledi.

ÖZSOY YAKINDAN İLGİLENDİ

Özellikle takıma bu sezon transfer olan yabancı futbolcuların, hem Başkan'ın ilgisinden hem de kendilerine anlattıklarından etkilendiklerine, şaşkınlık duyduklarına tanık olduk. Basketboldan sorumlu yönetici olan Semih Özsoy da ev sahibi olarak futbolcularla yakından ilgilendi. Oyuncuları tek tek öperek hatırlarını soran Özsoy da ‘takım olma' çalışmalarına dahil olduğunu gösterdi. Başarılı yönetici, Sivasspor maçının önemine de vurgu yaptı. Fenerbahçeli futbolcular, kazanarak çıkışa geçeceklerine dair inançlarını açıkladı. Bu tür organizasyonların süreceği de gecede konuşuldu.

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