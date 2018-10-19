Görme engelli milli sporcu soyunma odasında ölü bulundu

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 4’üncü sınıf öğrencisi olan görme engelli milli sporcu 23 yaşındaki G.D., bugün okulda atletizm dalında sporcu olduğu için antrenman yapmak için fakültenin atletizm sahasına gitti.

Saat 13.30 sıralarında G.D’yi bir süre sonra saha içerisinde göremeyen arkadaşları, soyunma odasına baktı. G.D’yi kanlar içerisinde yerde yatarken gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler G.D.’nin sol göğsünün alt kısmında kurşun izine rastladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.D.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken G.D.’nin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ULUSLARARASI GÖRME ENGELLİLER ATLETİZM ŞAMPİYONASINA KATILMIŞTI

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun görme engelli öğrencisi olan G. D. Almanya’nın Berlin kentinde 3-4 Haziran 2017 yılında Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasına katılmıştı.