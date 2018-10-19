Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasında üçüncü maçına çıkacak Galatasaray, Schalke’yi konuk edecek. İlk maçında Lokomotiv Moskova karşısında galip gelen temsilcimiz ikinci maçında güzel oyununa rağmen Porto’ya mağlup olmuştu. Zorlu rakibi karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Galatasaray'da taraftarların merak konusu “Galatasaray Schalke maçı ne zaman” sorusu oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY SCHALKE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Lig'i Galatasaray Schalke 04 maçı 24 Ekim 2018 Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı kesin olarak belli değil. Şampiyonlar Ligi'nde sarı kırmızılıların Lokomotiv Moskova ve Porto ile oynadığı maçları beIN Sports yayınlanmıştı. beIN Sports'un yayın haklarıyla ilgili anlaşma sağlaması durumunda karşılaşma yine beIN Sports'tan yayınlanacak. Ancak maçın şifreli mi ya da şifresiz mi yayınlanacağı da belirsiz.