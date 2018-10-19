Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’u üzen gelişme: ‘Hayatımda ilk defa…’

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Şanssız bir gün yaşadık. Ben hayatımda ilk defa ilk 25 dakikada 3 tane sakatlık gördüm. İkinci devre yapacağımız değişiklikleri, hocanın elini kolunu bağladı. Allah'tan ikinci yarı şanssızlığımız devam etmedi. 10 kişi de kalabilirdik. 1 puan aldık. Hiç yoktan iyidir, 1 puan 1 puandır. Ama çok önemli maç öncesi 3 tane sakatlık verdi. Esas üzücü olan o” diye konuştu.

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“Şanssız bir gündü bugün”

Şanssızlıkların milli takım arasında başladığını ifade eden Albayrak, “Şanssızlığımız milli takım arasından başladı. Milli takımdan bazı oyuncularımız sakat döndü. Bugün de sakatlıklarımıza 3 tane eklendi. Sakat oyuncularımızın durumu ile alakalı sağlık ekibimiz ve hocamız açıklama yapacaktır. Futbolda bunlar var, kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Böyle bir maçtan 1 puan almak da önemliydi. Şanssız bir gündü bugün. Her şeyde bir hayır vardır. Bugün almış olduğumuz 1 puan da önemli… 1 puan da 1 puandır. Bunu da unutmamak lazım… Yapacak bir şey yok. Futbol bu, yenersin de, yenilirsin de” şeklinde konuştu.