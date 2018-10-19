Galatasaray Fatih Terim ile ilk kez

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başına 4. kez geçmesinin ardından Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Terim'in öğrencileri geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Göztepe maçıyla birlikte sahasında oynadığı 13 lig müsabakasından da 3 puanla ayrılan taraf olmuştu. Galatasaray, Fatih Terim döneminde Bursaspor maçıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti.

Fatih Terim`den canlı yayında muhabire sürpriz kutlama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçının öncesinde beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Bursaspor ile berabere kaldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sahasında rakiplerine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, ligde Bursaspor dahil olmak üzere toplam 24 mücadeleden de mağlup ayrılmadı. Galatasaray en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Bundan sonra oynadığı 24 karşılaşmada sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı.