Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS Bursa maçı saati değişti!

Milli maçlarında ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig 9. hafta ilk maçında Galatasaray sahasında Bursaspor’u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçta, sahaya 8 haftada aldığı 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 18 puanla Galatasaray lider olarak çıkacak. 8 maçta 1 galibiyet alamayı başaran Bursaspor ise 23 maçtır evinde yenilmeyen Galatasaray’ı yenerek hem seriye son vermek hem de yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Daha önce saat 20:00’de başlayacağı açıklanan Galatasaray Bursaspor maçının saati geçtiğimiz günlerde değiştirilmişti. Peki, Galatasaray Bursaspor saati kaç, hangi kanalda?

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig’in 9. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Bursaspor’u ağırlayacak. 19 Ekim Cuma günü saat 20.30’da başlayacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetirken, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlenecek.

GALATASARAY BURSASPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Ömer, Fernando, Ndiaye, Sinan, Feghouli, Yunus, Eren

Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Aytaç, Badji, Lima, Umut Meraş, Stancu, Sakho