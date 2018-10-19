Fernando Muslera, Fatih Terim’in soyunma odasındaki o sözlerini açıkladı

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, yaşadıkları talihsiz sakatlıklara rağmen aldıkları 1 puanın iyi bir sonuç olduğuna değindi.

İşte Muslera’nın açıklamaları;

“Soyunma odasında hocamız bize ‘Bunca yıldır futbolun içindeyim hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum’ dedi. Sakatlıklar nedeniyle bütün oyun planımız değişti. Bu sakatlıklar olmasaydı rakip oyundan düşünce alternatifleri kullanabilecektik. Maçın geneline bakıldığında Bursaspor’a net şans vermeye bir Galatasaray seyrettik. Penaltı haricinde çok net pozisyonun hatırlamıyorum. Ne olursa olsun 1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu tip 1 puanlar ligin sonunda sizi şampiyon yapabiliyor. Bu sakatlıkların ardından bu sonuç da çok kötü değil diyebiliriz.”

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