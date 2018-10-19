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Fernando Muslera, Fatih Terim’in soyunma odasındaki o sözlerini açıkladı
Galatasaray

Fernando Muslera, Fatih Terim’in soyunma odasındaki o sözlerini açıkladı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim'in ilk yarıda yaşanan sakatlıklarla ilgili soyunma odasında yaptığı yorumu açıkladı.

19 Ekim 2018 22:48

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, yaşadıkları talihsiz sakatlıklara rağmen aldıkları 1 puanın iyi bir sonuç olduğuna değindi.

İşte Muslera’nın açıklamaları;

“Soyunma odasında hocamız bize ‘Bunca yıldır futbolun içindeyim hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum’ dedi. Sakatlıklar nedeniyle bütün oyun planımız değişti. Bu sakatlıklar olmasaydı rakip oyundan düşünce alternatifleri kullanabilecektik. Maçın geneline bakıldığında Bursaspor’a net şans vermeye bir Galatasaray seyrettik. Penaltı haricinde çok net pozisyonun hatırlamıyorum. Ne olursa olsun 1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu tip 1 puanlar ligin sonunda sizi şampiyon yapabiliyor. Bu sakatlıkların ardından bu sonuç da çok kötü değil diyebiliriz.”

19 Ekim 2018 SON DAKİKA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray`da şok! Üç yıldız sakatlandı Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı maçta üç şok sakatlık yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak Schalke maçı öncesi yaşanan üç sakatlık teknik heyetin canını sıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç yıldızın sakatlığı nedeniyle değişiklik haklarını 42 dakikada kullanmış oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:48 | 19 Ekim 2018
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