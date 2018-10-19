Fatih Terim’den taraftara rica: ‘Bazı genç oyuncular top almak istemiyor’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda yaşadıkları sakatlıklara değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Tabi maçtan önce de ifade etmiştim, tecrübemiz bizi konuşturdu. Milli takımdan dönen arkadaşlar maalesef uzun yolculuklar yaptı, bazılarının 10, 12, 24 saat yolda olanı var aktarmalı. Ve oynadıkları milli maçlar, 10 günlük ara sıkıntı yaratıyor. Bir devrede bu kadar çabuk oyuncu sakatlanan maç var mıdır, uzun yıllar görmedim. Sonuç itibariyle puan kaybettik kendi sahamızda. Penaltıya kadar da sıkıntı olmadı kalemizde. Ben maça geldim zannettim ama sakata gelmişiz. Penaltı kararı bence doğru. Maç sonuna kadar istediğimiz gibi oynadık. İkinciyi de bulabilirdik ama 1-0’dan sonra ikinciyi de yiyebilirdik. Cuma günü kazanamamak iyi değil tabi” dedi.

Sakat oyunculara rağmen hayatın devam ettiğini belirten Terim, “Milli takımdan dönen oyuncuların sakatlığını anladım ama Fernando’yu anlamış değilim tabii. Derin olmayan kadrolarda her oyuncunun eksikliği problem. Ama hayat durmuyor, devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘BAZI GENÇ OYUNCULAR TOP ALMAK İSTEMİYOR ÇÜNKÜ…’

Öte yandan taraftara da sitemde bulunan başarılı antrenör, “Burada tabi seyircimizden ricam olacak. Taraftarımızdan özellikle buradaki maçlarda. Çabuk oyuna teşvik etmek onları çok geriyor. Bazen top almak istemiyorlar. Bazı genç oyuncularımız da bunun içerisinde. Taraftarın iyi niyetle desteklediğini biliyorum ama ‘çabuk oynayın’ baskısı iyi oyunumuza engel oluyor. Bu oyunun bir başlama yeri var. Geliştirme yeri var, sonuçlandırma yeri var. Bunları geçmek için çalışma şekliniz ve anlayışınız olması lazım. Bu anlayış içinde taraftarın itici gücü, arzu ve isteğin baskı haline dönüşmesi çok top kaybımıza sebep oluyor. Sabırlı oynamak da önemli bir unsur bizim için.” yorumunda bulundu.

Maçın hakemi hakkında da konuşan Terim, “Ben oynamadan yanayım. Herkesin de oynamasından yanayım. Kaybederiz, kazanırız, kaybedince rakibi tebrik ederiz. Hakemlere bir şey demiyorum ama oynayalım diyorum sadece. Oynayanlara da yol verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında Bursaspor’a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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“BUNLAR BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL DERSLER”

Fatih Terim, ideal kadro derinliğine sahip olmadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonuç itibarıyla kadro derinliği denilen bir şey var. Eğer kadro değirliğiniz varsa sakatlıklar çok fazla etki etmez. Kadro derinliğinde alternatif olarak birbirlerine yakın oyuncular vardır. Biz ideal kadro derinliğinde olmayabiliriz ama Schalke 04 maçının havası, beklentisi, taraftarın bakış açısı ve o ana kadar olacak bölüm, ortaya bambaşka bir Galatasaray çıkaracaktır. Kaç kişi kalırsak kalalım oraya bir 11 ile çıkacağız. Biz Galatasaray takımıyız. Bugün olağanüstü diyeceğimiz bir maç oynadık. Neredeyse 3 sakatlığı aynı anlarda yaşadık. Buna rağmen pozisyonlar bulduk. Golden sonra ortaya konan karakter önemli. İyi okuyabilirsek bunlar bizim için çok güzel dersler.”

UEFA Uluslar Ligi ile ilgili görüşü sorulan Terim, “Ben milli takımı da çalıştırdım. Şikayet benim karakterimde yok. Bazen mesafeler ve trafik kolay olmuyor. Mesela Brezilya ve Arjantin gelip Arap Yarımadası’nda oynuyor. Yeşil Burun Adaları gidip Tanzanya ile maç yapıyor. Böyle bir sıkıntımız var. Maç oynamakla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Maç oynamak birçok antrenmandan daha iyidir. Kadrosunda 28-30 birinci sınıf oyuncular olanlar da şikayetçi. Ancak bunlar da milli maçlar, oynanacak. Oyuncu da kendini buna alıştıracak. Sonuçta böyle bir program var. Milli maçların havası başkadır ve olması da gerekir. Bizim şansızlığımız çok uzun yolculuklar. Yoksa bir şikayetimiz yok. Milli takıma oyuncu göndermekten gurur duyarız.” değerlendirmesinde bulundu.

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“OZAN KABAK’IN TEK HATASI…”

Karşılaşmada penaltıya neden olan Ozan Kabak’ın performansından memnun olduğunu aktaran Terim, “Ozan’ın tek hatası rakip topa vurmuş, ondan sonra hamle yapmaması lazım. Penaltı doğru. İstatistikler onun çok iyi oynadığını söylüyor. Bu hataları yapacak. Ben de Ozan’dan memnunum. Kendinden büyük ve tecrübelilerin yaptığı hataları gördükten sonra Ozan sahanın en iyilerinden biriydi.” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, hakemlerin zaman geçirmek yerine oynayan takımlara müsaade etmesi gerektiğini dile getirerek, “Vakit geçirmede sizin bu vakti devre sonuna ya da maçın sonunda üzerine eklemeniz beni hiç ilgilendirmiyor. Tempo ve ritmimi kaçırdıktan sonra o süreyi eklemeniz benim için bir şey ifade etmez. Ayrıca 5 dakika veriyorsun ama onu da oynatmıyorsun. Ben tenkit etmiyorum. Kim oynuyorsa hakemin ona müsaade etmesini istiyorum. Bugün ile de bir alakası yok. Bir de Allah aşkına bu 80. dakikalardan sonra sarı kart verme işini bıraksınlar.” şeklinde görüş belirtti.

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