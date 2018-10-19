Fatih Terim’den canlı yayında muhabire sürpriz kutlama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 9. haftasındaki Bursaspor maçı öncesinde beIN Sports muhabirine jest yaptı.

Maçtan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Terim, konuşmasının sonunda muhabir Kutlu Akpınar’a sürpriz yaparak “Senin doğum gününü kutlamak için sürprizimiz var sana” dedi ve canlı yayına pasta getirdi.

Konu hakkında konuşan Terim, “Bütün ekibimi adına seni kutluyorum. Nice güzel yılların olsun. Seni çok seviyoruz. Pek yaptığımız bir şey değil ama beIN Sports ailesinden biri olarak 23 Aralık’ta buradaki ortağının da doğum gününü inşallah kutlayacağız” dedi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen muhabir Akpınar ise tecrübeli teknik adama teşekkürlerini iletti.

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