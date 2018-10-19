Eren Derdiyok gol sevincinin anlamını açıkladı!

Galatasaray’ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçta, istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Eren, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, içeride oynadıkları bütün maçları kazanmak istediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

“Bir seri yakalamıştık. Bunu devam ettirmek istedik. Bir puan aldığımız için mutluyuz ama bir yandan da üzüldük. Çünkü istediğimiz performansı sergileyemedik. Üç oyuncumuz sakatlandı. Takımda yorgunluk vardı. Milli maç arasından dönüşlerde bunlar olabiliyor. İleriye bakacağız. Bugünkü performansımızdan memnun değiliz.”

Eren, iki gündür takımla çalıştığını aktararak, “Fiziksel yönden eksiğim var. Kendim de hissettim ama şimdi gelecek maça kadar vaktimiz var. Çok iyi çalışabilirim. Kendimi daha iyi duruma getireceğime inanıyorum.” şeklinde görüş belirtti.

Attığı golden sonra yaptığı hareketin sorulması üzeri Eren, şöyle konuştu:

“Geçmiş günlerde hakkımda bazı şeyler, söylentiler oldu. Eleştiriler olsun, buna herkes açıktır, ben de açığım ama ağzımdan çıkmayan şeyler yazılıp, söyleniyor. Bu da bir cevap olsun istedim.”

Karşılaşmada Galatasaray’a beraberliği getiren golü kaydeden Eren Derdiyok, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 6’ya çıkardı.

Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig’de 4, TFF Süper Kupa’daki Akhisarspor maçı ile UEFA Şamipyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında birer kez topu ağlarla buluşturdu.

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