Dünya Floyd Mayweather ve Khabib Nurmagomedov maçını konuşacak!

Son olarak 2017 Ağustos ayında Conor McGregor'la dövüşen ve rakibini 10. rauntta devirmeyi başaran Floyd Mayweather, kasayı doldurmak için hemen düğmeye bastı.

Zaten teklifi kabul ettikten sonra dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına, “Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas'ı tekrar harika yapalım” diyen ABD'li boksör, kafasındaki rakamı da açıklamakta tereddüt etmedi.

KAZANACAĞINI İDDİA ETTİĞİ ÇILGIN RAKAMI AÇIKLADI

Mayweather’in sözleri şöyle;

“Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib'le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız. 110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum…”

“Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor'la 2019'da karşılaşmak”

50-0'lık yenilmezlik unvanı bulunan 41 yaşındaki boksör, McGregor'la olan maçından 150 milyon Dolar, rakibi ise 100 milyon Dolar kazanmıştı.