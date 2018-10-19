CANLI | Galatasaray 0-0 Bursaspor | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 9. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray evinde Bursaspor’u ağırlıyor.

Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20:30’da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı ‘Skor’ sayfalarından dakika dakika takip edebilirsiniz.

Milli aranın ardından yapılacak ilk mücadele öncesinde lider Galatasaray 18 puanla zirvede yer alırken Bursaspor ise 8 puanla 14. sırada bulunuyor.

İLK 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Sinan, Rodrigues

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BURSASPOR: Okan, Umut Meraş, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Yusuf, Tunay Torun, Sakho

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

FERNANDO VE MARIANO CEZA SINIRINDA

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında.

Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ryan Donk ve Henry Onyekuru bu maçta yer alamayacak.

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EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı’nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22’sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

BURSASPOR 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 12 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0’lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 12 randevuda 4 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.