Brezilya’da skandal! Sahte menajerden Everton’a transfer…

Brezilya polisinin yaptığı operasyon, futbolda sahte transfer harekatını ortaya çıkardı. Kendisine menajer olarak gösteren bir kişinin, Brezilya ekibi Gremio'nun yıldız futbolcusu Luan'ı, Cenk Tosun’un forma giydiği İngiliz Kulübü Everton'a pazarlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Porto Alegre'de gerçekleştirilen operasyonla, Brezilya Milli Takımı forması da giyen futbolcunun ekonomik haklarıyla ilgili transfer teşebbüsünde bulunulduğuna dair belgelere ulaşıldı.

Brezilya Organize Suçlar Bürosu, 32 yaşındaki bir hukuk fakültesi öğrencisinin, Luan'i Everton'a satmaya çalıştığını tespit etti.

Ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılıyor

Operasyonu yöneten yetkililerin şu an bu transfer teşebbüsü nedeniyle herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını araştırdıkları, bunun üzerinden maddi kazanç elde edilip edilmediğine baktıkları bildirildi. Brezilya polisinin savcılıktan tutuklama emri çıkartmaya çalıştığı da belirtildi.

Federasyon görünümlü sahte belgeler

Brezilya Futbol Federasyonu adına düzenlenmiş sahte belgelerle kendisini yetkili kılan hukuk öğrencisinin, transfer görüşmelerinde kendisini bölgedeki futbol pazarının etkili bir iş adamı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Luan dışında birkaç futbolcu için daha bu yönde girişiminin tespit edildiği belirtildi.