Ajax taraftarından Johan Cruyff heykeli için üç ayda inanılmaz bağış

SKOR DIŞ HABERLER Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Johan Cruyff’un heykelini stadyumun önüne dikmek isteyen Ajax yönetimi, taraftarlar arasında bir kampanya başlattı. Ajax ve Barcelona’nın efsane ismi Johan Cruyff’un heykeli için başlatılan yardım kampanyasına büyük ilgi gösteren taraftarlar, sadece üç ayda 75 bin Euro (Yaklaşık 490 bin TL) topladı.

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Kampanya sözcüsü Herjan Pullen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada “Birçok taraftarın kampanyaya destek vermesi ve bağışta bulunması nedeniyle çok gururluyuz. Ajax ve Hollanda futbolunun unutulmaz ismi Johan Cruyff heykeli için gösterilen ilgiye minnettarız. Johan Cruyff heykeli için bu kadar kısa sürede böyle yüksek bir paranın toplanması da bizi ayrıca şaşırttı” dedi.

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Ajax Kulübü, 2017 yılında Amsterdam Arena olan stadyumunun ismini Johan Cruyff Arena olarak değiştirmişti. Kariyerinde üç Ballon d’Or ödülü bulunan Johan Cruyff, 24 Mart 2016 tarihinde Barcelona’da hayatını kaybetmişti. Ajax ve Hollanda futbolu kadar Barcelona için de önemli bir isim olan Johan Cruyff, Katalan ekibinin bugün oynadığı total futbolun temellerini atmıştı. Manchester City menajeri Pep Guardiola, 2016 yılında İngiliz basınına verdiği röportajda bir dönem hocası olan Johan Cruyff için “Eşsiz, tam anlamıyla eşsiz bir insandı. Eğer o olmasaydı, ben buralarda olmazdım. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi dünya devlerini çalıştırmamı sağlayan ondan öğrendiklerimdir” demişti.

TOTAL FUTBOLUN BABASI JOHAN CRUYFF

Johan Cruyff genç yaşlarda AFC Ajax altyapısından yetişip A takıma çıkmıştır. 1973 yılında FC Barcelona takımına transfer olmuştur. Birçok maçta Hollanda millî takımının kaptanlığını yapmıştır. 1974 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesinin finale çıkmasında önemli rol oynamış, ama Hollanda millî takımı finalde elenmiştir. Johan Cruyff 3 kez Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülünü alan 3 futbolcudan birincisidir (Marco van Basten, Michel Platini Avrupa yılın futbolcusu ödülünü 3 kez alan diğer isimlerdir), ‘Cruyff Dönüşü’ adı verilen harekete adını veren futbolcudur.

Aktif futbol yaşantısı sırasında, sarı saçları ve çalımları nedeniyle “Sarı Fare” lakabıyla bilinirdi.

Kariyerini sonlandırdıktan sonra Jaan De Groot ile birlikte “My Turn” (Türkçe’ye Benim Oyunum olarak çevrilmiştir) isimli otobiyografisini yayınlamıştır. Dünya’ya temelleri Ajax’da atılan “Total Futbol”u Barcelocelona’yı çalıştırdığı dönemde mükemmelleştirmiş ve Katalan ekibinin bugün oynadığı futbol anlayışının temellerini atmıştır.

Johan Cruyff, 24 Mart 2016’da akciğer kanserinden dolayı Barselona’da hayatını kaybetti.