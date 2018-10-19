Ahmet Ağaoğlu’ndan taraftara mesaj: ‘Şehrin elektriklerini keseceğiz’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili taraftarları stada davet etti.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak.

Pazartesi ünü saat 20:00’da Akyazı Stadı’nda oynanacak maçın bilet satışlarının devam ettiğini belirten Ağaoğlu, “Satılmamış 13 bin bilet var. Maçı evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesin şehrin elektriklerini keseceğiz” dedi.

Sabah saatlerinde ise bordo mavili ekibin Portekizli oyuncusu Joao Pereira, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşları maça çağırmış ve benzer bir çağrı yapmıştı.

İşte Ağaoğlu’nun yaptığı o paylaşım;

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan bordo mavili taraftarlara mesaj; pic.twitter.com/YOI8gKafDC — SKOR (@SozcuSkor) 19 Ekim 2018

Trabzonspor`un Pereira paylaşımı rekor kırdı: Elektrik, su, doğalgaz kesintisi... Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşları Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet ettiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İlgili Haberi Oku