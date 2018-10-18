THY Euroleague | CSKA Moskova: 80 – Darüşşafaka Tekfen: 75

Turkish Airlines Euroleague’in 3. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova’ya 80-75 mağlup oldu.

Megasports Arena’da Darüşşafaka, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodu büyük çekişmeye sahne olurken, ev sahibi ekip bu bölümü 19-17 önde tamamladı.

2. periyoda iyi bir başlangıç yapan Daçka, soyunma odasına 38-31 üstün girdi. 3. periyotta iyi savunma yapan ve bulduğu sayılarla öne geçen CSKA, bu bölümü (57-48) önde bitirdi.

4. periyotta da Darüşşafaka’nın öne geçme çabaları yetersiz kalınca, CSKA Moskova salondan 80-75 galip ayrıldı.

Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla ikinci mağlubiyetini aldı.

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