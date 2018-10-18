Son dakika! Galatasaray’da üç yıldız futbolcu Bursaspor maçında oynayamayacak

Galatasaray resmi internet sitesinden sakat futbolcularla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Henry Onyekuru’nun bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken Younes Belhanda ve Ryan Donk’un da Bursaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

İşte Galatasaray’dan yapılan o açıklama:

Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.

Younes Belhanda'nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues'in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir.

Henry Onyekuru'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk'un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir.

Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır.

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