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Mustafa Cengiz’den flaş açıklama! ‘G.Saray hiçbir zaman hiçbir yere beleşe konmadı’
Galatasaray

Mustafa Cengiz’den flaş açıklama! ‘G.Saray hiçbir zaman hiçbir yere beleşe konmadı’

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’a ait Riva arazisinde yapılacak ‘Düşler Vadisi Riva’ projesi görücüye çıktı. Lansman toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın hiçbir yere bedavaya konmadığını söyledi.

18 Ekim 2018 13:50

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili, “Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz.” dedi.

Kulübün Riva arazisinde hayata geçirilecek “Düşler Vadisi Riva” projesinin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmanın yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurduklarını hatırlatarak, “Bu konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3,5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz.” diye konuştu.

Emre Akbaba’nın bonservis bedeli için destek vereceğini açıklayan sponsorları Nef firmasından henüz herhangi bir ödeme almadıklarını aktaran Cengiz, forvet transferinin yapılmamasında sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirterek, “Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursuzuz ama sorumluluk bizde.” ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz, devletin bütün kulüplere destek olduğunu vurgulayarak, “Herkes stadı bedava aldığımızı söylüyor ama karşılığında Mecidiyeköy’deki arsayı verdik. Devlet diğer büyük kulüplere de destek veriyor. Bu konuda algı oluşturuluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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Son güncelleme 14:19 | 18 Ekim 2018
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