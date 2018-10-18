Meksika’da kadın futbolunun öncüsü Marbella Ibarra öldürüldü

SKOR DIŞ HABERLER / Kadına şiddetin bir başka yüzü Meksika’da ortaya çıktı. Güney Amerika ülkesinde kadın futbolunun gelişmesi için büyük mücadele veren 44 yaşındaki Marbella Ibarra’nın cesedi bulunurken öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı öğrenildi.

19 Eylül’den beri kayıp olan Ibarra, hayatını kaybettiği Baja California’da Isamar FC takımını kurarak kadın futbolunun en önemli figürlerinden biri haline gelmişti.

Tijuana sınır şehrinin güneyindeki bir plajda üzeri plastik örtüyle sarılı halde bulunan Ibarra’nın cesedinde işkence belirtileri olduğu ifade edildi. Cinayetin neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği belirsizliğini korurken ailesi Ibarra’nın kaçırıldığına inanıyordu.

Yetkililer, cesedi bulduklarında ellerinin ve ayaklarının bağlı halde olduğunu, vücudunun ise ağır bir şiddete maruz kaldığını ifade ederken cesedi Pazartesi günü bulunan Ibarra’nın Cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Araştırmayı yapan müfettişler, cinayetin Ibarra’nın spor yaşantısıyla alakası olmadığını düşünüyor.

Ibarra’nın son olarak kadın futbolcuların büyük takımlarda seçmelere katılabilmesi için maddi yardım amaçlayan bir vakıf kurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

me duele mucho saber que ya no estás con nosotrosme quedo con todos los bonitos momentos que viví contigo y por todo lo que hiciste por mi, te estaré eternamente agradecida,eres la mejor amiga,la mejor tía y la mejor entrenadora!Te quiero muchísimodescansa en paz @maribarra6 pic.twitter.com/9CVAdNaziD — fabiola ibarra (@fabibarra0) 17 Ekim 2018