Mehmet Demirkol: ‘Volkan’ın antrenmanda bile suratını asmaması lazım’

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, Volkan Demirel ve Fenerbahçe’de son günlerde yaşanan olayları değerlendirdi.

İşte Mehmet Demirkol’un canlı yayına yaptığı açıklamalar…

Volkan’ın özürü iyi niyetli bir özür, sadece bir eleştirim var o konuda. “Özür dileyecek bir şey yapmamış olmamama rağmen, madem icap ediyor özür dilerim” cümlesi. Bence ilk bölümüne gerek yoktu, o zaman özür dileme. Şunu söylese anlarım “ben Fenerbahçe için asla kötü bir şey yapmak istemem ancak zarar verdiğim düşünülüyorsa özür dilerim.”

Benim bütün bu hikayeden anladığım artık Fenerbahçe’nin içeride, dışarıda, tribünde herhangi bir yerde hiçbir şeyi kaldırmıyor kulüp, her şeyi ile pozitif olması lazım.

3 Temmuz büyük bir badireydi. Benim çocukluğumda pırıltı bir yerdi Fenerbahçe, kazanırdı kaybederdi ama pırıltılıydı. Sürekli negatif şu an ve bunun kalkması lazım. Volkan Demirel’in antrenmanda bile suratını asmaması lazım. Hadi aslanlar halledicez, hadi aslanlar, kaplanlar bunu yapması lazım Volkan Demirel’in. Yani işler kötü gidiyor, bu takım geçen senden kötü dediğin anda bunu bir zerresini bile kaldıracak hali yok kulübün.

Taraftar zaten bunun için toplanıyor halen. Ali Koç geldiğinde bütün kombineler alındı, herkes pozitif. Dolayısıyla işin merkezindekilerinde pozitif olması lazım. Volkan Fenerbahçeliliğini profesyoneliğinin önünde tutuğu için canı daha çok sıkılıyor, agresif taraftar gibi. Amam olamaması gerekli olan şey bu.

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