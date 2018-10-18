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Galatasaray Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar…
Galatasaray

Galatasaray Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar…

Galatasaray'ın Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu. 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçın en düşük bilet fiyatı 150 TL olarak belirlendi. En pahalı bile ise bin TL.

18 Ekim 2018 15:29

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri ve “www.passo.com.tr” internet sitesi üzerinden temin edebileceği belirtildi.

Açıklamada, biletlerin GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı, Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin ise biletleri yarın saat 11.00’den itibaren temin edebilecekleri kaydedildi.  UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki Galatasaray-Schalke 04 maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 12 misafir: 150 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 4: 800 lira

Kategori 3: 800 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 1: 1000 lira

Son güncelleme 15:33 | 18 Ekim 2018
biletler galatasaray şampiyonlar ligi schalke
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