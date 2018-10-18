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Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta ne zaman? Galatasaray Bursaspor arasında 99. maç!
Galatasaray

Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta ne zaman? Galatasaray Bursaspor arasında 99. maç!

Geçtiğimiz hafta Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmiş ve futbol tutkunları lige özlem duymuştu. Galatasaray Bursaspor maçıyla Süper Lig'in 9. haftası açılışı yapılacak. Bu hafta oynanacak diğer maçlar neler? Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta?

18 Ekim 2018 11:24

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Bursaspor’u konuk edecek. Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak? Milli takım antrenmanında sol kasığında zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ile Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues’in tedavisine başlandı. İşte Galatasaray Bursaspor maçı detayları…

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bursaspor maçı Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve 20:00’da başlayacak. Süper Lig 9. hafta maçında takımlar 3 puan için savaşacak. Galatasaray Bursaspor maçı BeinSports ekranlarında yayınlanacak.

SÜPER LİG’DE 9. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray ile Bursaspor oynayacağı maçı Ali Palabıyık yönetecek.

Son güncelleme 11:24 | 18 Ekim 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Yarın - 20:00
-
Bursaspor
Kasimpasa S.K.
20/10/2018 - 13:30
-
Akhisarspor
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