Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta ne zaman? Galatasaray Bursaspor arasında 99. maç!

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Bursaspor’u konuk edecek. Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak? Milli takım antrenmanında sol kasığında zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ile Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues’in tedavisine başlandı. İşte Galatasaray Bursaspor maçı detayları…

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bursaspor maçı Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve 20:00’da başlayacak. Süper Lig 9. hafta maçında takımlar 3 puan için savaşacak. Galatasaray Bursaspor maçı BeinSports ekranlarında yayınlanacak.

SÜPER LİG’DE 9. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray ile Bursaspor oynayacağı maçı Ali Palabıyık yönetecek.