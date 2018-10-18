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Eski Fenerbahçeli basketbolcu Zaza Enden tutuklandı
Basketbol Süper Ligi

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Zaza Enden tutuklandı

İSTANBUL Organize Polisi eski basketbolcu Zaza Enden’i Rize’de gözaltına aldı. Yakalanan ünlü basketbolcunun tutuklandığı öğrenildi.

18 Ekim 2018 21:07

ÖZEL HABER – Habip ATAM / Fenerbahçe ve milli takımın eski oyuncularından Basketbolcu Zaza Enden, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir operasyonda gözaltına aldı.

Gürcü asıllı eski basketçinin suç örgütü Antalya'da suç örgütü üyeliği sebebiyle araması olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Yapılan aramalarda ünlü basketbolcunun Rize'de olduğu belirlendi. Enden düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Enden işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Son güncelleme 21:15 | 18 Ekim 2018
Fenerbahçe Zaza Enden
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