Barda kavgaya karışan Arturo Vidal’in cezası belli oldu!

SKOR DIŞ HABERLER / Bayern Münih’te forma giydiği dönemde gittiği bir barda kavgaya karışan Şilili futbolcu Arturo Vidal’e ağır bir para cezası verildi.

Sezon başında Barcelona’ya transfer olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 17 Eylül 2017’de Münih’teki bir gece kulübünde arkadaşlarıyla birlikte bir kavgaya karışmıştı.

Aralarında Vidal’in de bulunduğu grubun, iki kişiyi darp etmesi ve yıldız futbolcunun bir kişinin kafasında şişe kırması sonucunda soruşturma başlatılmıştı.

Münih yerel mahkemesinin davayla ilgili verdiği karar sonucunda Arturo Vidal 800 bin Euro para cezasına çarptırılırken Şilili yıldızın yanındaki üvey kardeşi Sandrino’ya ise 18 bin Euro’luk para cezası verildi.

2015 yılında Juventus’tan Bayern Münih’e 37,5 milyon Euro bedelle transfer olan başarılı orta saha oyuncusu 3 sezon geçirdiği Alman kulübünden sezon başında ayrılarak Katalan devine transfer oldu.

Vidal bu sezon Barcelona formasıyla ligde sadece 6 maça çıktı.

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