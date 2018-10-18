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Arturo Vidal’e 800 bin euro’luk para cezası
İspanya La Liga

Arturo Vidal’e 800 bin euro’luk para cezası

Münih yerel mahkemesi, Arturo Vidal'i geçen yıl karıştığı kavga nedeniyle ağır bir para cezasına çarptırdı.

18 Ekim 2018 09:32

Geçtiğimiz yaz Bayern Münih’ten Barcelona’ya transfer olan Şilili futbolcu Arturo Vidal, geçen yıl karıştığı bir bar kavgası nedeniyle ağır bir para cezası aldı.

17 Eylül 2017 tarihinde Münih’teki bir gece kulübünde yaşanan olayda bir Türk başından yaralanmış ve Arturo Vidal ile yanında bulunan arkadaşları hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Aralarında Vidal’in de bulunduğu grup iki kişiyi darp etmekle, Vidal ise bir kişinin kafasında şişe kırmakla suçlanmıştı.

Münih yerel mahkemesi, konuyla ilgili süren davada Arturo Vidal’i 800 bin euro para cezasına çarptırdı.

Olay sırasında Vidal’in yanında olan üvey kardeşi Sandrino’ya da 18 bin euro’luk para cezası verildi.

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Son güncelleme 09:33 | 18 Ekim 2018
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