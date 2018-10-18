Ali Koç kulüpten gönderilen 3 antrenörle görüştü!

SERCAN HAMZAOĞLU / Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yapan ve takımın başına Cocu’nun geçmesi sonrası yaşanan skandalların ardından görevlerine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı Başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

Fenerbahçe TV’de Ali Koç tarafından bizzat anlatılan ‘idman verilerinin silinmesi, verilerin 3.kişilere gönderilmesi ve Cocu’nun cenazesinin halıya sarılması’ olaylarının ardından ilk kez savunma hakkı tanınan antrenörler Koç’a haber göndererek görüşme talep etmişlerdi.

Fenerbahçe`den kovulan antrenörlerden flaş talep! Son dakika! Fenerbahçe'den gönderilen yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı, yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üç yardımcı antrenör Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan randevu talep ettiklerini söylediler. İlgili Haberi Oku

Yurt dışında bulunan Ali Koç pazartesi günü Türkiye’ye dönünce bu talebi kabul etti ve 3 antrenörle 3-4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda kendileri için ortaya atılan iddialara yanıt veren 3 antrenörün yaşananların çarpıtılarak anlatıldığını ve halı olayının suistimal edildiğini söyledikleri öğrenildi.

Hata ve yanlışlarını kabul eden 3 antrenörün Ali Koç ile ılımlı bir görüşme gerçekleştirdiği ve konunun yargıya taşınmadan kapatılacağı ifade edildi. Sarı lacivertli yönetimin verilen kararın arkasında olduğu ve 3 hocanın da kesinlikle kulübe dönmeyeceği ve (antrenörlerden bir hamle gelmediği takdirde) konunun kapatıldığı öğrenildi.

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