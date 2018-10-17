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Sergio Ramos’tan Raheem Sterling’e tepki: ‘Söyleyecek bir şey yok’
Milli Takımlar

Sergio Ramos’tan Raheem Sterling’e tepki: ‘Söyleyecek bir şey yok’

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, İngiltere ile oynadıkları maçta Raheem Sterling'in ayağına bilinçli bastığı iddialarına videolu bir paylaşımla yanıt verdi.

17 Ekim 2018 18:31

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında İngiltere zorlu İspanya deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrılırken Sergio Ramos ve Raheem Sterling arasında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu.

Zaman zaman yaptığı sert müdahaleler ve rakip oyuncularla girdiği ikili tartışmalarla bilinen İspanyol savunmacı Ramos’un, Sterling’in ayağına bilinçli şekilde bastığı iddia edilmişti.

Maç sırasında acı içinde yerde kalan Sterling’le girdiği mücadelenin videosunu Twitter hesabından paylaşan Ramos, “Söyleyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Ramos’un Sterling’in yanından geçtiği ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığı görülüyor.

Son güncelleme 18:31 | 17 Ekim 2018
ingiltere ispanya raheem sterling sergio ramos
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