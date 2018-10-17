Neptunas: 78 – Beşiktaş Sompo Japan: 63

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında Litvanya kulübü Neptunas’a 78-63 yenildi.

Neptunas, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12, ikinci çeyreğini ise 38-33 önde geçti.

Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (55-40) çıkaran Neptunas, mücadeleyi de 78-63 kazandı.

21 sayı kaydeden Weaver, Neptunas’ın, 18 sayıyla oynayan Buva da Beşiktaş’ın en skoreri oldu.

Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk yenilgisini, Neptunas ise ilk galibiyetini aldı.

SALON: Svyturio

HAKEMLER: Martins Kozlovskis, Zdravko Rutesic, Dariusz Zapolski

NEPTUNAS KLAİPEDA: Kyle Weaver (21), Lorenzo Williams (6), Laimonas Kisielius (1), Jerai Grant (13), Gytis Masiulis (6), Osvaldas Olisevicius (14), Tomas Delininkaitis (6), Simas Galdikas (5), Laurynas Beliauskas (5)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Ivan Buva (18), Kenan Sipahi (5), Joe Alexander (2), Kyle Gibson, Erkan Veyseloğlu (14), Robin Benzing (6), Phil Pressey (11), Can Maxim Mutaf (3), Samet Geyik (4), Dusan Cantekin, Ömer Utku Al

1’İNCİ PERİYOT: 22-12

DEVRE: 38-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-40

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