Nainggolan Roma’yı suçladı! ‘Arkamdan iş çevirdiler’

Serie A ekiplerinden Inter’in yaz transfer döneminde Roma’dan kadrosuna kattığı Radja Nainggolan, İtalyan basınına tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Nainggolan, “Ayrılığın nedeni ben değildim. En azından tamamen benim hatam değildi. Bir insan olarak kabul edemeyeceğim şeyler beni hayal kırıklığına uğrattı. Roma bazı şeyleri yüzyüze konuşmaktansa, benim haberim olmadan yaptı. Transferimden gelir elde etmek istediler ancak, İtalya dışından kulüplerle anlaştıklarını öğrendim ki bu benim kabul etmeyeceğim bir şeydi. Önemsiz bir futbolcuymuşum gibi arkamdan iş çevirdiler. O dönemde Spalletti arayarak beni transfer etmek istediklerini söyledi. Ben de çok düşünmedim. Roma başkanı James Pallotta yılda 1 kez antrenmana gelirdi ama Inter’de Steven Zhang sürekli burada. Bir insan sürekli işinin başında olmalı ve bu taraftarlar için de çok önemli.” dedi.

Belçikalı orta saha, Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a transferiyle ilgili sorulan bir soruya ise “İzlenilirliğini kaybetmiş bir lig için o büyük bir şans. Ayrıca, bizim Juventus’u yenmemiz için de bir teşvik. Ancak Messi’yle ikisi arasında bir tercih yapacak olsam Messi’yi tercih ederim. Cristiano Ronaldo’nun takıma ihtiyacı var, ancak Messi bazen 4-5 oyuncuyu devre dışı bırakarak maçı tek başına kazandırabiliyor” sözleriyle cevap verdi.

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