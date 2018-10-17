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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak
Medipol Başakşehir

İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilişkin duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu. Taraflar, ilk kez 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar.

17 Ekim 2018 11:12

Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 tarihi olarak belirledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Şahin “müşteki”, futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise “müşteki-şüpheli” sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Arda Turan hakkında “Cinsel taciz”, “Kasten yaralama”, “Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise “Hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

16 Ekim 2018 Arda Turan futboldan ömür boyu men edilebilir! Futbol hayatı tehlikede! Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrasında 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Arda Turan'ın Disiplin Talimatı maddesine göre 2 yıldan fazla hapis cezası alırsa futbol hayatı tamamen bitebilir. Peki TFF, hapis cezası durumlarında nasıl hareket ediyor? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:21 | 17 Ekim 2018
arda turan Berkay
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