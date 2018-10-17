Ianis Hagi babasının izinde! Harika frikik…

Romen futbolu ve Galatasaray’ın efsane ismi George Hagi’nin oğlu Ianis Hagi, Romanya 221 yaş altı milli takımında attığı harika frikik golü ile babasına nazire yaptı.

Genç futbolcu, Romanya U21 Milli Takım formasıyla Liechtenstein’a karşı attığı harika frikik golü izleyenleri büyüledi.

Efsane isim Gheorghe Hagi oğlunun attığı bu golü tribünde ayakta alkışlayarak kutladı. 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynanan maçta Romanya sahasında Liechtenstein‘ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

İşte Ianis Hagi’nin attığı harika frikik golü…