Çaykur Rizesporlu futbolcu Mehmet Uslu, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında konuk edecekleri Atiker Konyaspor’u yenerek, son iki maçta yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. Mehmet Uslu, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor’da 4 yıl forma giydiğini, son iki yıldır ise Çaykur Rizespor için mücadele ettiğini hatırlattı.

Daha önce formasını giydiği Atiker Konyaspor’da başarılı bir dönem geçirdiğini ve güzel duygularla oradan ayrıldığını vurgulayan tecrübeli defans oyuncusu, “Artık Çaykur Rizespor için mücadele ediyorum ve burada da güzel şeyler yaşadım. Benim için duygusal bir maç olabilir ama şu andaki en büyük hedefimiz, Atiker Konyaspor’u eli boş göndermek. Okan Buruk yönetiminde yükselen bir grafiğimiz var. Atiker Konyaspor’u iç sahada yenerek, yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Mehmet Uslu, takımda sakat ve cezalı oyuncular bulunduğuna dikkati çekerek, “Bizim için çok önemli oyuncular ancak sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Herkesin oynamaya hazır olduğu, 25 kişilik bir kadromuz var. Hocamız kime görev verirse versin, en iyi şekilde sahada mücadele edip, Atiker Konyaspor’u yenmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor camiasının birbirine çok yakın olduğunu ve taraftarlar arasında dostluk bağı bulunduğunu kaydeden Mehmet Uslu, “Rekabet elbette olacak ama futbolun sloganı dostluk ve kardeşlik. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Futbol sahada başlayıp sahada bitiyor. Sahada kora kor bir mücadele yapılıyor ama taraftarlar da art niyet olmadan 90 dakika takımlarını destekliyorlar. Bu dostluklar bizleri mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Rakip ekipte bu yıl Nejc Sukubic ile Ömer Ali Şahiner’in yükselen form grafiğine dikkati çeken Mehmet Uslu, her iki oyuncuyu da yakından tanıdığını, hazırlıklarını buna göre yapacaklarını kaydetti.

Hazırlıklar sürüyor

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ülke milli takımından henüz dönmeyen Jakub Brabec çalışmaya katılmazken, sakatlığı bulunan Aminu Umar koşu yaptı. Ameliyat olan ve sezonun ilk yarısını kapatan Musa Çağıran ise koltuk değnekleriyle bir süre takım arkadaşlarını izledi.