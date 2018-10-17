Galatasaray Liseli gençler isyan etti! ‘Hakkımızı istiyoruz’

Galatasaray tarihine 141'ler olayı olarak geçecek olan, 147, 148, 149 ve 150. dönem mezunlarının kulüp üyeliklerinin iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Referanslarının geçersiz olduğu iddiasıyla üyelikleri kabul edilmeyen gençler, mağduriyetlerini SÖZCÜ aracılığıyla duyurdu.

Gençlerin mesajı şu: “Kimsenin adamı değiliz. Hiçbir kavganın malzemesi olmak istemiyoruz. Hakkımızı verin.” Referanslarının geçersiz olduğuna karşı çıkan gençler, “İddia edildiği gibi geçersiz referanslar varsa o başvurular iptal edilsin. Haksız, hukuksuz işleri kabul edecek karakterimiz yok” dediler.

Başkan Mustafa Cengiz ile görüşmek istediklerini ancak görüşemediklerini söyleyen mağdur grup, “Bizi üye yapmak için değil yapmamak için uğraşıyorlar” diyerek isyan etti. Kendilerinden ‘E grubu' (Liseli veya liseli yakını olmayan) üyeliklere yer açmak için haklarından vazgeçmelerinin ima edildiğini söyleyen 147, 148, 149 ve 150. dönemin mezunları, “Bize ‘Bu yıl üye olmayın. E grubunda çok değerli isimler bekliyor. Seneye yüzde yüz olursunuz. Mahkemeye de vermeyin' önerisini sundular. Bunu kabul etmedik diye, hakkımızı aradık diye kötü olduk” ifadelerini kullandı.

KABUL ETMEDIK, ETMEYIZ

Konuyla ilgili mağduriyetlerini gidermek için kulübe çağrıldıklarında Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Aykut Uzunoğlu, Enis Boeno ve eşinin de katıldığı bir toplantı yaptıklarını ifade eden liseli gençler, “Çözüm için gittiğimiz toplantıda bize ‘Sizleri buraya çözüm bulmaya çağırmadık, bilgilendirme için çağırdık. Görüş bidirecek hukukçu şu anda yok' açıklamaları yapılarak hakkımız olandan vazgeçmemiz istendi. Kabul etmedik, etmeyeceğiz” şeklinde konuştular.

1 İTİRAZ 139 İPTAL

Bir referansın itiraz etmesinden dolayı 139 başvurunun geçersiz sayıldığını söyleyen gençler “Biz sadece öğrenciyiz. Kimseyle pazarlığımız yok. Kapalı kapılar ardında yapılmış planlarımız da yok” dediler. Kişisel olarak değil, temsil ettikleri arkadaşları adına konuştukları için tek tek isim vermeyen gençlerin arasında Galatasaray Lisesi'nin basketbol ve futbol takımlarında oynayan öğrenciler de bulunuyor.

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