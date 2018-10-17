Fikret Orman: MHK Başkanı Namoğlu’nu istifaya davet etmiyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların istifaya davet ettiği Yusuf Namoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Namoğlu’nu istifaya davet etmediğini ifade eden Orman, “Ben esasında Yusuf Namoğlu’na yönelik bir istifa çağrısında bulunmam, şahsen de severim ve birbirimizi iyi tanırız ama bu bir dostluk ilişkisi değil, sorumluluklarımız var. Yusuf ağabeyin de iyi niyetinden şüphem yok. Ama bir gerçek var ki Beşiktaş, TFF Başkanı ve yöneticileri ağırlıkta olunca lime lime doğranmaya başlandı. Şampiyonluklarımızda bile zorlandık hakem kararlarıyla ilgili” dedi.

TFF’nin kalıcı çözüm bulması gerektiğinin altını çizen Orman, “Namoğlu bir hakem havuzu olduğunu ve yönetmeleri gerektiğini söyledi, ben de destek oldum ama üzerinden 4 sene geçti artık o havuzun genişlemesi lazım. Futbolda adaletin gözükmesi lazım. Sahada olmazsa taraftar sayımız azalıyor. Adaletin olduğu bir oyun olmalı, inşallah bir çözüm bulunur. Bizim muhattabımız TFF’dir, bugün de toplantıları varmış umarım kalıcı şeyler yaparlar” şeklinde konuştu.

Pepe’nin satışının gündemde olmadığını ifade eden ve Erdal Torunoğulları’nın “Mario Gomez” açıklamalarına cevap veren Orman, “Çim yenileme çalışmaları gayet iyi gidiyor. Genk maçına hazır olacak ve o dert de bitecek. Erdal beyin yönetim kurulu süresi bitti. Artık polemiğe gireceğim bir durumda değil. İyisiyle kötüsüyle onu tarih yazacak. Ama 1-2 transferi hariç transferler olmadı. Atiba, Demba Ba falan demiş ama hep iyi olanları söylemiş. Gerçekleri herkes biliyor, bir gün Beşiktaş’a hizmet etmek isterlerse benim değil başka yönetimde çalışırlar. Şu anda gündem boş olduğu için bir şeyler çıkıyor. Pepe satılıyormuş diyorlar, takımı karıştırmaya çalışıyorlar. Bunlara inanmayın, biz ne diyorsak onlara inansınlar” şeklinde konuştu.