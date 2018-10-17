Fenerbahçe’de yeni kaleci antrenörü Erdem Bali oldu

Fenerbahçe’de gündemi sallayan 3 antrenörün gönderilme kararının ardından yerine getirilecek isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Sarı lacivertli takımda yeni antrenörler için ilk gelişme kalede yaşandı. Görevine son verilen Murat Öztürk’ün yerine kaleci antrenörlüğü görevine Erdem Bali getirildi. A Takımın antrenmanlarına bugünden itibaren çıkmaya başlayan 26 yaşındaki Bali daha önce 21 yaş altı takımında görev yapıyordu. Fenerbahçe bünyesine 2016 yılında katılan Erdem Bali’nin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmasa da Samandıra’da göreve gelen ilk isim oldu.

Fenerbahçe`de antrenörlerin talebine sıra gelmedi Fenerbahçe Kulübünde görevine son verilen antrenörler Murat Öztürk, Turgay Altay ve Alper Aşçı'nın Başkan Ali Koç'la görüşme talebi, henüz masaya yatırılmadı. İlgili Haberi Oku