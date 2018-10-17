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Ermenistan Makedonya’ya 4 attı Eljif Elmas oyundan atıldı
Milli Takımlar

Ermenistan Makedonya’ya 4 attı Eljif Elmas oyundan atıldı

UEFA Uluslar Ligi D grubunda Ermanistan'ın Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği maç müthiş anlara sahne oldu. 11 sarı kart 4 golün çıktığı maçta Fenerbahçe'nin genç Makedon yıldızı Eljif Elmas 58. dakikada oyuna girerken 90+3'te kırmızı kartla oyundan atıldı.

17 Ekim 2018 07:43

SKOR DIŞ HABERLER / Uluslar Ligi D grubu 4.maçında lider Makedonya deplasmanda Ermenistan’a 4-0 mağlup oldu. Vazgen Sargsyan Hanrapetakan’da oynanan maçta Ermenistan’ın golleri Marcos Pizzelli (12), Yura Movsisyan (67), Gevorg Ghazaryan (81) ve Henrikh Mkhitaryan (90+4)’dan geldi.

Maçın İsveçli hakemi Martin Strömbergsson’in tam 11 sarı kart çıkardığı sert maçta Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas da nasibini aldı. Karşılaşma 1-0 devam ederken 58.dakikada Stefan Spirovski’nin yerine oyuna dahil olan Elmas, 67’de yedikleri ikinci golün ardından 79’da sarı kart gördü.

90+3’te skor 3-0 devam ederken bir sarı kart daha gören genç futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı. Ermenistan 90+4’te bir gol daha bularak maçı 4-0 kazandı. Grupta ilk mağlubiyetiyle tanışan 9 puanlı lider Makedonya’nın ardından 6 puana çıkan Ermenistan maç fazlasıyla 2.sıraya yükseldi.

Son güncelleme 07:43 | 17 Ekim 2018
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