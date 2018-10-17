Meksika’nın ev sahipliğinde 24 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası’na katılacak Ampute Futbol Milli Takımı’nın kaptanı Osman Çakmak, bu kupayı alarak gelecek 10 yılda dünya ampute futboluna damga vurmak istediklerini söyledi.

Organizasyon için 6 aydır disiplinli bir şekilde hazırlandıklarını belirten Osman Çakmak, “Dünya şampiyonu olursak gelecek 10 yılda kimse dünya kupasını ve Avrupa şampiyonluğunu elimizden alamaz. Dünyada ampute futbolu Türkiye’den sorulacak.” dedi.

Grupta ABD, Kenya ve İran’ın çekilmesiyle Liberya ile karşılaşacaklarını kaydeden milli takım kaptanı, “Şu saatten sonra gruptan kim gelirse gelsin motivasyonumuzu kıramayacaktır. 29 Ekim’i 30 Ekim’e bağlayan gecede ABD ile oynayacağız. 29 Ekim resepsiyonu için iyi bir hediye göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de gerçekleştirilen ve şampiyon oldukları Avrupa Şampiyonası öncesinde “Tek ayak, tek yürek, tek vatan” şeklinde bir parolaları olduğunu hatırlatan Osman Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: “O parolayla çıktığımız yolda Dünya Şampiyonası’na ayrı disiplinde ilerliyoruz. Avrupa Şampiyonası sonrası bu ülke bizi bağrına bastı. Diğer ülkelere göre ampute futboluna geç başladık. Dört dünya üçüncülüğümüz var. Bizden çok önce başlayan ülkeleri geçip dünya şampiyonluğu hedefimize ulaşmak istiyoruz.” diye konuştu.

Taraftar gruplarından destek beklentisi

Osman Çakmak, İstanbul’daki tüm taraftar gruplarından, kendilerini en iyi şekilde uğurlamak için 23 Ekim gecesi Atatürk Havalimanı’na gelmeleri çağrısında bulundu. İstanbul dışındaki taraftar gruplarının gelmesinin zor olacağına dikkati çeken milli takım kaptanı, “Diğer illerdeki taraftar gruplarımızı rahatsız etmek istemiyorum. İstanbul’daki Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Başakşehirli ve Kasımpaşalı taraftarlarımız; el birliğiyle gelin 23 Ekim gecesi Atatürk Havalimanı’ndan iyi bir moralle bizi uğurlayın. Biz de iyi bir hediyeyle dönelim.” değerlendirmesini yaptı.

“İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik”

Avrupa Şampiyonası sonrası bakış açılarının değiştiğini vurgulayan Osman Çakmak, şöyle devam etti: “İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Türk halkının verdiği destekten sonra biraz daha profesyonel, biraz daha disiplinli, biraz daha toplumda örnek olacak şekilde hareket ediyoruz. Milli takım kaptanısın, örnek bir insansın. Her hareketine dikkat etmek zorundasın. Terörle mücadelede gaziyim. Türk halkı için başarılıysan seni bağrına basıyor. Avrupa Şampiyonası ve liglerimiz bittikten sonra altı aydır Dünya Şampiyonası’na disiplinli bir şekilde hazırlanıyoruz. İdman kaçırmamaya çalışıyoruz.”

Avrupa Şampiyonası sonrası elde ettikleri başarıyla ampute futbol oynamak için genç insanların gelmeye başladığını anlatan Osman Çakmak, “Avrupa Şampiyonası sonrası ampute futbola çok oyuncu kazandık. Sosyal mecradan bana ulaşan 11-12 yaşlarındaki altı gencimiz şu anda ampute futbola başladı. Bizden sonra en iyi şekilde ay-yıldızlı formayı temsil edecekler.” diye konuştu.

Elde ettikleri başarıyla sadece Türkiye’de değil farklı ülkelerde de örnek olmaya başladıklarını kaydeden Osman Çakmak, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklediği konulardan biri sporun temel eğitimi. Temel sağlam olursa o inşaat yıkılmaz. Ampute 2002 yılında önce yoktu. Ben gazi olmadan önce de futbolcuydum. Kimsenin gazi veya engelli olmasını istemiyoruz ama şartlar böyle. Avrupa şampiyonluğundan sonra İtalya’ya takım halinde gittik. Bir yemeğe davetliydik. Orada bir anne ‘Oğlum ne iş yapar diye düşünüyordum. Siz dünya basınında yer alınca artık düşünmüyorum, ampute futbola başlayacak’ dedi. Lider ülkeyiz, bizi destekleyen büyük bir liderimiz var.”

Dünya Kupası’ndan sonra bırakacak

Osman Çakmak, Dünya Kupası sonrası oyuncu olarak kariyerini tamamlamayı düşündüğünü dile getirdi. Avrupa Şampiyonası’nın ardından bunu gerçekleştirmek istediğini ancak teknik heyet ve yöneticilerin isteğiyle bir yıl daha oynamaya karar verdiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Daha çok hırs yaptım, daha çok istedim. Bu dünya şampiyonluğunu kazanırsak bundan sonraki hayatımda engelli kardeşlerimize rol model olup, temel eğitimden devam etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘herkes bildiği işi yapsın’ diyor.” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor iyi oynuyor”

Spor Toto Süper Lig ve İngiltere Premier Lig’i takip ettiğini vurgulayan Osman Çakmak, şunları kaydetti: “Trabzonspor iyi oynuyor. İngiltere futbolunu da beğeniyorum. Ünal Karaman’ı örnek aldığım için yeni bir imaj yaptım. Zeytinburnuspor’da beraber oynadığımız hırs, agresiflik ve yetenek olarak Emre Belözoğlu kardeşimi çok örnek alırım. Sistem oturursa Trabzonspor ilerler. Ünal hocam Türk futboluna çok şey katacak. Biraz sabretmek gerekiyor.”

Dünya futbolunun iki önemli ismi Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’yu karşılaştıran Osman Çakmak, “Bence Ronaldo. Ronaldo, takım oyununda gücüyle, fiziğiyle devamlı var. Ruhuyla ve liderliğiyle var.” diyerek sözlerini tamamladı.