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CANLI İZLE: Fenerbahçe Khimki Moskova karşısında ikinci galibiyeti arıyor!
Euroleague

CANLI İZLE: Fenerbahçe Khimki Moskova karşısında ikinci galibiyeti arıyor!

Fenerbahçe Khimki Moskova basket maçı canlı izle! EuroLeague ikinci maçında Fenerbahçe ikinci galibiyetini almak için Khimki Moskova karşısında çıkıyor. Fenerbahçe Euroleague maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar "Fenerbahçe Khimki basket maçı canlı izle" aramaları yapıyor. İşte, Fenerbahçe Khimki Moskova maçı detayları...

17 Ekim 2018 12:36

Fenerbahçe EuroLeague’in 2. haftasında sahasında Rusya'nın Khimki Moskova takımını ağırlıyor. İlk maçında Gran Canaria’yı yenerek EuroLeague sezonuna galibiyet ile başlayan Fenerbahçe ikinci maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak için Khimki Moskova’yı yenmenin hesaplarını yapıyor. Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve Türk Telekom'u mağlup etmeyi başardı. Rus ekibi Khimki ise ilk hafta maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 87-66 yenilmişti.

FENERBAHÇE KHİMKİ MOSKOVA CANLI İZLE

Euroleague'deki bir başka temsilcimiz Anadolu Efes ise Litvanya'nın Zalgiris ekibini ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak. Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan pembe top ile başlayacak ve hava atışını oyuncu Özge Özpirinçci yapacak.

Son güncelleme 12:36 | 17 Ekim 2018
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