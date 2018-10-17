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Almanya Griezmann’ı durduramadı! Löw buhranda…
Dünyadan Futbol

Almanya Griezmann’ı durduramadı! Löw buhranda…

Fransa karşısında 1-0 öne geçen Almanlar Griezmann'ı durduramadı. Fransız yıldızın 2 golüyle yıkılan Panzerler son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Almanya, 2000 yılından bu yana ilk kez üst üste 2 resmi maç kaybetti.

17 Ekim 2018 00:00

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Stade de France’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa, 2-1’lik skorla kazandı.

Almanya, 14. dakikada Toni Kroos’un golüyle 1-0 öne geçti. Fransa, 62. dakikada Antoine Griezmann ile skoru eşitledi. 80. dakikada bu kez Fransa penaltı kazandı. Griezmann, ikinci kez sahne alarak Fransa’yı galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Fransa, 3 maçta 7 puanla grubun zirvesine oturdu. Son 6 maçının sadece 1’ini kazanabilen Almanya ise 3 maçta 1 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer takımı Hollanda 3 puanla ikinci sırada.

Her iki takım da gruptaki son maçlarını Hollanda’ya karşı oynayacaklar. UEFA Uluslar Ligi’nde günün tüm sonuçları şöyle:

B Ligi Grup 1

Ukrayna 1-0 Çek Cumhuriyeti

B Ligi Grup 4

İrlanda 0-1 Galler

C Ligi Grup 3

Norveç 1-0 Bulgaristan

Slovenya 1-1 Güney Kıbrıs

D Ligi Grup 1

Kazakistan 4-0 Andorra

Letonya 0-3 Gürcistan

D Ligi Grup 4

Ermenistan 4-0 Makedonya

Cebelitarık 2-1 Liechensteien

Son güncelleme 00:06 | 17 Ekim 2018
almanya fransa uefa Uluslar Ligi
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