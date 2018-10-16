Ümit Milliler Macaristan’ı 2-1 mağlup etti

Felcsut kentindeki Pancho Arena’da oynanan müsabakada gollerimizi 53. dakikada Deniz Hümmet ve 81. dakikada Melih Okutan atarken, Macaristan’ın tek golünü 9. dakikada Mate Vida kaydetti. Deniz Hümmet Ümit Milli Takım’daki üçüncü, Melih Okutan da ikinci golünü attı. Macaristan’dan Szivacski karşılaşmanın 90. dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Grupta oynadığı son 4 maçını da kazanma başarısı gösteren Türkiye, eleme maçlarını 17 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ümit Milliler, Temmuz 2019’da İtalya’da yapılacak UEFA 2019 U21 Avrupa Şampiyonası’na katılma şansını daha önce kaybetmişti.

Diğer maçlarda Belçika İsveç’i 3-0 yenerken, Kıbrıs Rum Kesimi ile Malta 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Belçika 26 puanla grup lideri olarak 2019 U21 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Macaristan: 1-Demjen, 2-Szivacski, 3-Barna, 4-Lenzser, 6-Vida, 9-Biro, 10-Zsoter, 11-Varga, 13-Szalai, 17-Hinora, 23-Spandler

Türkiye: 1-Uğurcan Çakır, 4-Adil Demirbağ, 5-Merih Demiral, 6-Dorukhan Toköz, 3-Abdurrahim Dursun, 9-Deniz Hümmet, 8-Abdülkadir Ömür (Dk. 90 16-Ahmet Canbaz), 15-Güven Yalçın (Dk. 86 21-Mert Çetin), 11-Melih Okutan (Dk. 90 22-Atakan Rıdvan Çankaya), 20-Muhayer Oktay, 19-Oğulcan Çağlayan

Gol: Dk. 9 Mate Vida (Macaristan) ve Dk. 53 Deniz Hümmet, Dk. 81 Melih Okutan (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 36 Zsoter, Dk. 45 Szivacski, Dk. 88 Hinora (Macaristan) ve Dk. 45 Merih Demiral, Dk. 77 Abdülkadir Ömür, Dk. 84 Adil Demirbağ (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 90 Szivacski