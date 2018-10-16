UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

A Ligi 4. Grup’ta İspanya, İngiltere’yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford’ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya’nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90+8’inci dakikada Ramos’tan geldi.

A Ligi 2. Grup’ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda’yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi’ne düştü.

Uluslar Ligi’nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 9 maçla devam edilecek.

Uluslar Ligi`nde gecenin adamı Jordan Pickford! UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup üçüncü maçında İngiltere deplasmanda İspanya'yı 3-2 yenerken maçın en çok konuşulan ismi şüphesiz kaleci Jordan Pickford oldu. İlgili Haberi Oku Alınan sonuçlar şöyle:

– A Ligi

2. Grup: İzlanda-İsviçre: 1-2

4. Grup: İspanya-İngiltere: 2-3

– B Ligi

3. Grup: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 2-0

– C Ligi

2. Grup: Finlandiya-Yunanistan: 2-0

Estonya-Macaristan: 3-3

– D Ligi

2. Grup: Lüksemburg-San Marino: 3-0

Belarus-Moldova: 0-0

MAÇ SONUCU | İspanya 2-3 İngiltere | UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup üçüncü maçında İspanya'ya konuk olan İngiltere, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi. İlgili Haberi Oku