Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı görüşme odasına

Trabzonspor'da A Takım’a yükseldikten sonra gösterdiği performansla A Milli Takım’a çağrılan Yusuf Yazıcı, bu sezona beklentilerin uzağında kaldı. Avrupa'dan transfer teklifleri alan Yazıcı, Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında takıma gol katkısı sağlayamazken, bunun yanında önemli bir performans düşüklüğü de yaşadı. Trabzonspor ve A Milli Takım’ın genç yıldızı, hem kendi takımında hem de A Milli Takım’da yedek kulübesini gördü. 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 7 karşılaşmada toplam 492 dakika görev alırken, son olarak Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü ve Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi.

Trabzonspor`da yerliler Türk Lirası`nı kabul etti! Burak`tan 5 milyon TL`lik feda... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kulüpler Birliği'nin aldığı yerli oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi kararında ilk adımı atan kulüplerden biri Trabzonspor oldu. Maaşları Euro olarak ödenen futbolculardan Burak, Onur ve Olcay Şahan sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesini kabul etti. 5.2'lik sabit kur oranıyla en çok zarar edecek isim Burak Yılmaz olacak. Yeni sözleşmeler bu hafta imzalanıyor... İlgili Haberi Oku

Genç oyuncu, Akhisarspor ile oynanan müsabakada ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde oturdu. Oyuna sonradan giren Yusuf, sadece 19 dakika sahada kaldı. A Milli Takımın Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise Bosna-Hersek ile oynanan hazırlık maçında ve Rusya ile oynanan Uluslar Ligi mücadelesinde oyuncuya şans vermedi.

İyileştirme yapılmıştı

Trabzonspor, sezon başında Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’e jest yaparak ücretlerinde iyileştirmeye gitmişti. Geçtiğimiz sezon 625 bin lira kazanan 21 yaşındaki Yusuf’un ücreti, 2 milyon 750 bin liraya yükseltildi. Yine geçtiğimiz sezon 420 bin lira karşılığında forma giyen 19 yaşındaki Abdülkadir’in maaşı da 2 milyon 750 bin liraya çıkartılmıştı.

Kafası karışık

Trabzonspor’un büyük bir umut bağladığı ve alt yapıdan gelecek olan gençlere örnek teşkil etmesi için üzerine titrediği Yusuf Yazıcı’nın bu sıralar kafasının karışık olması başta Ünal Karaman ve yönetimin dikkatini çekmiş durumda. Karaman ile bordo-mavili yönetim, genç isimlerle sürekli görüşerek kendilerine nasihatlarda bulunuyor. Yusuf’un menajerinin kulüple görüşmesi ve bir takım taleplerde bulunması farklı yorumların yapılmasına neden olurken, bazı çevrelerin ise Yusuf’a sezon başında yapılan transfer tekliflerini gündeme getirdiği konuşuluyor.