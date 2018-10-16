SON DAKİKA! Medipol Başakşehir’den Arda Turan’a tarihi ceza!

Bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga eden sonrasında ise hastaneye silahla giden Arda Turan, Türkiye’nin gündemine oturdu. Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan ve yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı. Medipol Başakşehir yönetimi Arda Turan’a 2.5 milyon TL para cezası verildiğini duyurdu. Arda Turan, Medipol Başakşehir’de yıllık 27.5 milyon TL kazanıyor.

Arda Turan`ın futbol hayatı bitebilir! İşte Disiplin Talimatı`ndaki kritik madde... Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran ve daha sonra ünlü şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş eden Arda Turan'ın açılan dava sonrası futbol hayatı tehlikeye girdi... Futbol Disiplin Talimatı'na göre Arda Turan 2 yıldan fazla hapis cezası alırsa futboldan ömür boyu men edilebilir. İlgili Haberi Oku

Medipol Başakşehir, Arda Turan hakkında verilen cezayı resmi internet sitesinden yazılı olarak yaptı.

İşte Arda Turan’a verilen ceza ile ilgili açıklama:

“Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30'da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan'la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü”

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin Emirgan’daki bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenen Arda Turan’ın, kendisinin koluna dokunarak, “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” dediğini söylemişti. Arda Turan’a “Ne diyorsun kendine gel” diye seslendiğini aktaran Özlem Ada Şahin, bunu eşi Berkay’ın duyması üzerine Arda Turan’ın kulağına eğilip, “Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız” dediğini aktarmıştı. Bundan sonra Arda Turan’ın Berkay’a saldırdığı öne sürülmüştü.

HASTANEYE SİLAHLA GİTMİŞTİ

Arda Turan’ın saldırısından sonra hastaneye kaldırılan şarkıcı Berkay için ameliyat kararı alınmıştı. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ı arayarak yaşananları anlattığını, bunun ardından Arda Turan’ın yanına silah alarak, hastaneye Berkay’ın yanına gittiğini ve burada, “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim” dediğini öne sürmüştü.