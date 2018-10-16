SON DAKİKA Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Arda Turan’a verilen ceza hakkında konuştu

Şarkıcı Berkay ile bir eğlence mekanında kavga eden, daha sonra Berkay’ın tedavi gördüğü hastaneye silahla giden Arda Turan’a Medipol Başakşehir tarafından verilen ceza belli oldu. Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan’a yaşanan olaylar nedeniyle 2 milyon 500 bin TL para cezası kesti. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan’a verilen ceza sonrası konuştu. NTV canlı yayınına bağlanan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan’ın sabah saatlerinde dışarıda olmasının bile ceza gerektiren bir hareket olduğunu belirtti.

Arda Turan`ın maaşı ne kadar? Arda Turan Başakşehir`den ne kadar kazanıyor? Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile ettiği kavganın ardından kulübü Başakşehir'in verdiği tarihi para cezası ile tekrar gündeme geldi. 2.5 milyon TL para cezası alan Arda Turan'ın Başakşehir'den aldığı maaş merak konusu oldu. Peki, Arda Turan yıllık ne kadar alıyor? İşte, Arda Turan'ın maaşı... İlgili Haberi Oku

Yönetim Kurulu’nun tek maddeli, Arda Turan meselesini görüşmek için toplandığını belirten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim kurulundaki değerlendirmemizde milli ara nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında Arda Turan’ın işlediği iddia edilen fiili görüştük. Medipol Başakşehir Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile bağdaşmadığını belirterek kendi disiplin talimatımız gereği 2 milyon 500 bin TL para ceza kesilmesini kararlaştırdık. Arda Turan bizim sözleşmeli oyuncumuz… Profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda… TFF’den de ceza almadığına göre oyuncumuz idmanlara çıkmaya ve maçlarda oynamaya devam edecek. Yargı süreci ise zaman alan bir süreç… Gelişmeler neyi gösterir bilemeyiz. Şimdiden Arda Turan için sabah saatlerine kadar dışarıda olması bile disiplin talimatına göre cezadır. Adli karar ne olur, nasıl gelişir onu zaman içinde değerlendireceğiz.”

ARDA TURAN ANTRENMANDA

Arda Turan, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir’in antrenmanına katıldı. Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli futbolcu Arda Turan da yer aldı.

ARDA TURAN’IN FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR

Öte yandan Arda Turan’ın futbol hayatı da tehlikede… Yaşanan olaylar sonrası açılan davada Arda Turan için istenen ceza belli oldu. Cinsel taciz suçu başta olmak üzere 4 suçtan hakkında iddianame hazırlanan Arda Turan'ın 12 buçuk yıl hapsi isteniyor. İddianameler onaya sunulmak üzere Başsavcılığa gönderilirken mahkemenin sonucuna göre Arda Turan 2 yıldan fazla ceza alırsa Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı 62. maddesine göre sürekli hak mahrumiyeti ile karşı karşıya kalabilir.

İşte Arda Turan’ı yakından ilgilendiren o madde:

MADDE 62 – HÜKÜMLÜLÜK

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Disiplin ihlalleri nedeniyle gerçek kişilere verilen süreli hak mahrumiyeti cezalarında, cezanın infazının sona ermesinden itibaren on yıl geçmesi halinde ilgilinin talebi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilebilir.

”DAVA 3-4 YIL SÜRERSE ZATEN ORTADA ARDA KALMAZ”

Hakkında 4 suçtan iddianame hazırlanan Arda Turan'ın futbol kariyeri ile ilgili SKOR'dan Ümit Genç’e görüşlerini bildiren gazeteci Atilla Türker, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Atilla Türker'in değerlendirmeleri:

”Konuyla ilgili disiplin talimatları çok açık… Arda'yı bu olayın ardından büyük bir tehlike bekliyor ama Türkiye'deki davaların en az 3-4 yıl sürdüğünü unutmamak lazım. Üstelik kararın çıkmasından sonra bunun bir de yargıtay aşaması var. O günlere kadar Arda futbol hayatını devam ettirebilir mi bu da tartışılır. Kararın daha erken sonuçlanması durumunda Arda'nın bu olay nedeniyle futbola veda edeceği de bir gerçek.”